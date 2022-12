Conan Exiles Age of Sorcery: ecco il capitolo 2

In Conan Exiles arriva il primo major update dopo Age of Sorcery, riempiendo le vaste e selvagge terre del gioco con ancora più attività e pericoli. L’aggiornamento gratuito arriva contemporaneamente a una serie di nuovi cosmetici che possono essere acquistati attraverso il nuovo Battle Pass o nel Bazar. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Funcom ha inoltre annunciato tre nuovi Twitch Drops, attivi da oggi fino al 3 gennaio, che permetteranno ai giocatori di ottenere due ornamenti da parete e il bellissimo e festoso animale domestico Crested Lapdog semplicemente guardando le dirette di Conan Exiles su Twitch. Per iniziare, i giocatori devono solo collegare il proprio account a Twitch tramite un pulsante nel menu in-game.

L’arrivo della stregoneria ha scosso le fondamenta delle Terre Esiliate. Strani rituali vengono eseguiti ovunque, mentre gli stregoni scatenano tutto il loro nuovo potere. Nel Capitolo 2, i giocatori si imbatteranno negli accampamenti dei cacciatori di teste Khitan sia nelle Terre Esiliate che nell’Isola di Siptah. Per comprendere la nuova stregoneria che si è sviluppata, vi incaricheranno di cacciare e portare loro alcuni NPC stregoni da tutte le terre del gioco. Anche se il loro scheletro sarà sufficiente, portare loro gli stregoni vivi permetterà di ricevere ricompense molto più alte, tra cui un nuovo set di armature.

Durante i loro viaggi, i giocatori si imbatteranno anche nel nuovo Witch Hunt Encounter, dove avranno la possibilità di interrompere i potentissimi rituali di uno dei quattro diversi boss stregoni. Questi stregoni non possono essere catturati vivi, ma i loro teschi possono essere portati agli accampamenti Khitan per ottenere un’importante ricompensa.

In concomitanza con l’aggiornamento gratuito, è disponibile un vasto assortimento di nuovi cosmetici a pagamento attraverso il Bazar e il nuovo Pass Battaglia, tra cui il set di edifici Stormglass ampliato, nuovi look per armature e armi, nuovi animali domestici, decorazioni uniche e molto altro ancora!

Conan Exiles continua a espandersi ampliando la presenza di contenuti in-game con ogni aggiornamento gratuito. I giocatori possono provare il Capitolo 2 su PC, PlayStation 4, Xbox X|S, Xbox One e su PC e Xbox Game Pass.

Qui sotto potete vedere una serie di nuovi screen.