Vampire Survivors: svelati nuovi contenuti in arrivo con Legacy of the Moonspell, il 15 dicembre

Poncle ha annunciato nuovi contenuti in arrivo in Vampire Survivors, il survival-roguelite a tema vampiresco sviluppato da Luca Galante e il suo team. Si tratta di Legacy of the Moonspell, primo DLC del gioco, che porterà un nuovo stage, nuovi personaggi, nuovi mostri e nuove armi con cui massacrarli. Come scritto nella descrizione sulla pagina Steam del DLC, “Potrebbero anche esserci dei misteri nascosti per i curiosi, ma non possiamo né confermare né smentire la presenza di vampiri…”

Sarà disponibile dal 15 dicembre.

Qui sotto il resto della descrizione dei nuovi contenuti:

La caduta di Moonveil

Nelle terre orientali, un clan è caduto. I Moonspell, un tempo vigili guardiani di una valle stregata incastonata tra le montagne, sono stati invasi da orde di yokai e oni. Per quanto infido, questo covo di attività spettrali potrebbe fornire qualche indizio sull’ubicazione di un vampiro. In caso contrario, almeno sarà divertente sconfiggere migliaia di spiriti ribelli.

8 nuovi personaggi (4 svelati):

Miang Moonspell – L’ultimo discepolo del clan Moonspell prima della sua caduta, e forse il migliore. Protagonista di uno shounen.

Menya Moonspell – Uno dei pochi anziani Moonspell sopravvissuti, con poteri mistici quasi divini.

Syuuto Moonspell – Praticante bandito della magia oscura della luna nuova, Syuuto è comunque un nemico del male. La scarsa igiene personale può contribuire al suo continuo esilio.

Babi-Onna – Tornata dalla morte per vendicarsi di demoni e mortali, conserva comunque la sua impeccabile capacità di affascinare, divertire e abbagliare.

13 nuove armi (4 svelate):

Siver Wind – Una forza ancestrale sprigionata dal bastone del Clan Moonspell, e solo chi è nato sotto la luna può esercitare pienamente il suo potere (o chi lo trova in un forziere, non ne siamo sicuri).

Four Seasons – Una serie di sfere che sprigionano il potere dell’alternarsi delle stagioni, della morte e della rinascita.

Summon Night – Un’arma che trasuda l’oscurità della luna nuova. Nonostante le superstizioni del clan, anche le ombre possono opporsi al male.

Mirage Robe – Un kimono incantato, tessuto al telaio con la seta del ragno di terra e impregnato di un frammento dello spirito vendicativo di Babi-Onna. Inoltre, ha un aspetto favoloso, tesoro.

Nuovo Stage:

Mt.Moonspell – Il nostro stage più grande, una mappa molto vasta che presenta diversi ambienti, tutti con le loro sfide e i loro mostri! Questo stage include un castello abbandonato, una montagna innevata, un villaggio infestato da yokai e molto altro ancora.

6 nuove tracce musicali:

♫ Legacy of the Moonspell

♫ Festive Breeze

♫ Rumble Kachara

♫ Haze of Night

♫ Hell Night

♫ Crystal Allure

Qui sotto potete vedere il tweet di poncle che annuncia le novità in arrivo su Vampire Survivors, mentre vi rimandiamo anche, qualora vogliate, alla nostra recensione, scritta in occasione dell’uscita del gioco anche su Game Pass.