Let’s Sing: il DLC Christmas Hits è disponibile

Let’s Sing è il gioco per gli amanti del karaoke. Ideale per le feste in loco con gli amici permette di divertirsi in compagnia e, perché no, anche da soli se si ama cantare. Il periodo natalizio rappresenta l’occasione ideale per scatenarsi in fantastici concerti natalizi casalinghi? Da oggi è infatti disponibile il DLC che contiene una corposa lista di canzoni a tema natalizie, eccole di seguito:

Queen Thank God It’s Christmas

Coldplay Christmas Lights

Shakin Stevens Merry Christmas Everyone

Robbie Williams feat. Nicole Kidman Something Stupid

Mabel Loneliest Time Of Year

Le hit sono tutte di successo e per tutti gusti; è inoltre possibile ascoltarle tramite una Playlist dedicata a Let's Sing su Spotify a questo indirizzo.