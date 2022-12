Hearthstone: disponibile l’espansione L’Avanzata del Re dei Linch

Blizzard rilascia la nuova espansione per Hearthstone, intitolata L’Avanzata del Re dei Lich, aggiungendo alla Locanda l’undicesima classe giocabile, il Cavaliere della Morte. Seguite il viaggio di Arthas Menethil che lo porterà a diventare l’iconico cattivo di Warcraft, ovvero il Re dei Lich, attraverso il prologo del Cavaliere della Morte. Con 203 carte nuove di zecca in arrivo con L’Avanzata del Re dei Lich, inclusa la nuova classe del Cavaliere della Morte, il nuovo tipo di servitore Non Morto e la nuova abilità Sete di Mana, i giocatori avranno accesso alla dinamica di gioco e costruzione di mazzi più variegata di sempre. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale qui.

A partire da L’Avanzata del Re dei Lich, il tipo Non Morto apparirà regolarmente tra le centinaia di servitori preesistenti di Hearthstone, così come tra molti servitori in questa espansione, che avranno ora il tipo Non Morto. In aggiunta, i servitori ora possono avere due tipi. Molti dei servitori Non Morti, precedenti e attuali, hanno un secondo tipo che li descrive, come Bestia Non Morta o Drago Non Morto. Anche alcuni servitori che non appartengono ai Non Morti ora hanno un secondo tipo. I Cavalieri della Morte sono una classe completamente nuova di Hearthstone e possiedono un Potere Eroe chiamato Carica del Ghoul; sono potenziati da 3 Rune: Sangue, Gelo ed Empietà, ciascuna delle quali è specializzata in un diverso stile di gioco.

In Hearthstone potete cambiare il corso di una partita con potenti effetti e interazioni folli. Lanciate Magie, evocate potenti servitori e sbaragliate i vostri nemici. Fate pratica in modalità Amichevole, scalate i vertici della classifica in modalità Classificata, scombinate tutto nelle Risse, mettete alla prova la fortuna in Arena. Il gioco è in continua crescita poiché i nuovi set di carte mantengono il gioco vivo e spumeggiante. Ogni espansione introduce nuove carte e nuovi modi di giocare.

Hearthstone è disponibile per PC e dispositivi mobile.