The Game Awards: ecco quanto sarà lungo l’evento

L’ 8 dicembre saranno trasmessi all’1.30 ora italiana, I The Game Awards e nuovi dettagli sull’evento continuano ad emergere prima della giornata. Di recente, il produttore e conduttore Geoff Keighley ha confermato che lo spettacolo di quest’anno sarebbe stato più breve rispetto agli anni passati , in risposta al feedback del pubblico, e ora ha fornito ulteriori dettagli su questo fronte.

Parlando di recente in uno streaming su Twitch, Keighley ha rivelato che sebbene le prove finali debbano ancora avvenire (il che significa che le specifiche non sono state completamente definite), i The Game Awards 2022 dureranno circa due ore e mezza, ovvero circa 45 minuti in meno rispetto allo spettacolo dell’anno scorso. Di seguito la dichiarazione:

Sì, lo spettacolo sarà più breve quest’anno. Non sappiamo il tempo pieno fino a quando non avremo finito le nostre prove, ma penso che probabilmente sarà uno spettacolo di circa due ore e mezza. Penso che l’anno scorso sia durato circa tre ore e quindici minuti, o qualcosa del genere. Potrebbe diffondersi un po’, dato che i discorsi sono lunghi e cose del genere, ma stiamo sicuramente cercando di ridurre un po’ il tempo di esecuzione.

Keighley ha anche recentemente confermato che lo spettacolo presenterà 30-40 nuovi titoli, di cui molte sono già state confermate come parte della scaletta, tra cui Tekken 8, Star Wars Jedi: Survivor, Baldur’s Gate 3, Among Us, Final Fantasy 16 e un nuovo titolo di 505 Games. Nel frattempo, secondo i rapporti, altri annunci includeranno il prossimo gioco di Kojima Productions, Diablo 4, un nuovo titolo di Crash Bandicoot, un’espansione di Horizon Forbidden West e altro ancora. Nel 2021, i The Game Awards sono andati avanti per 3 ore, con 45 minuti di pre-show. Anche anche il pre-show è stato rimaneggiato: Keighley ha annunciato che l’evento vero e proprio sarà preceduto da un Opening Act, che conterrà al suo interno alcuni grandi annunci.