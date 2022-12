Back 4 Blood: disponibile il DLC Fiume di Sangue e la modalità PVE Prova del Parassita

È disponibile il nuovo DLC di Back 4 Blood, intitolata Fiume di Sangue, una nuova espansione che presenta una nuova storia per la campagna e il nuovo Sterminatore Tala, un’emarginata prima appartenente a una setta, accompagnata da un partner Infestato di nome Jeff, un amichevole e altissimo deforme che può essere chiamato con un fischio da Tala o da altri Sterminatori della sua squadra.

Fiume di Sangue include 8 skin esclusive per i personaggi, 12 skin esclusive per le armi, nuovi accessori, armi e carte. Il nuovo DLC fa parte del Pass annuale di Back 4 Blood, di Back 4 Blood: Deluxe Edition e Back 4 Blood: Ultimate Edition oppure può essere acquistato singolarmente come le precedenti espansioni Figli del Parassita e Tunnel del terrore. Inoltre è disponibile la nuova modalità PvE cooperativa Prova del Parassita, che consente ai giocatori di scegliere la strada per affrontare le sfide che troveranno in una catena di quattro mappe ottenendo punti rifornimento durante il cammino. I giocatori potranno aggiungere modificatori corruzione o scegliere i sentieri più tortuosi per aumentare la difficoltà e il numero di punti rifornimento ottenuti. Chi è alla ricerca di nuove sfide o di un livello di difficoltà più personalizzato potranno invece provare a completare Prova del Parassita con un punteggio alto per finire in cima alla classifica online. Di seguito una panoramica:

La storia di Back 4 Blood è ambientata dopo una catastrofica epidemia, durante la quale la maggior parte dell’umanità è stata spazzata via o è rimasta contagiata da un parassita chiamato Verme del Diavolo. Un gruppo di veterani dell’apocalisse, temprati da terribili eventi e pronti a lottare per difendere ciò che resta dell’umanità, ha adottato il nome di Sterminatori e si è riunito per combattere gli orribili mostri conosciuti come Infestati e riprendere il controllo del mondo.

ack 4 Blood è disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 e PC tramite Steam.