The Game Awards 2022: nottata in vestaglia e diretta sul nostro canale Twitch

Come ogni anno, il giorno tanto atteso da milioni di videogiocatori è finalmente giunto! Questa notte infatti si terranno in diretta i The Game Awards 2022, l’evento organizzato e condotto da Geoff Keighley, che per l’occasione annuncerà i migliori titoli pubblicati nel corso dell’anno. Chi si aggiudicherà il premio come Game of the Year (GOTY) di questo 2022?

Ma i The Game Awards 2022 sono anche un palco molto importante per annunci e World Premiere e nonostante una durata inferiore dello show pre-annunciata dal presentatore canadese, dobbiamo aspettarci almeno 40 titoli presenti, tra cui nuovi annunci e la presenza (seppur inferiore rispetto allo scorso anno) di giochi molto attesi. E noi di GamesVillage ovviamente seguiremo e commenteremo la cerimonia di premiazione in diretta.

Il nostro canale Twitch andrà online a partire dalle ore 00:30 del 9 dicembre 2022 (grazie mille fuso orario) con il consueto pre-show, dove parleremo dei possibili vincitori di ogni categoria e i possibili titoli che verranno mostrati durante la nottata. A partire dall’1:30 invece commenteremo il pre-show vero e proprio degli Awards!

A commentare i The Game Awards 2022 sul nostro canale Twitch troverete un trio speciale… che per l’occasione seguirà il tutto rigorosamente in vestaglia data l’ora tarda e la nottata che seguirà:

Domenico De Rosa – coordinatore editoriale di GamesVillage e presentatore della serata

Marco Lucio Papaleo (MLP) – vice-direttore di GamesVillage

Lorenzo Mango aka Switch_and_Chill

Riepiloghiamo dunque la nostra copertura dell’evento:

Ore 00:30 – pre-show con la redazione

Ore 01:30 – commento pre-show TGA

Ore 02:00 – commento dell’evento principale

Ore 04:30 – breve post-show con la redazione

Ovviamente, voi spettatori sarete i co-protagonisti del nostro livestreaming! Tramite la chat potrete interagire commentando insieme a noi la serata di premiazione o ponendo le vostre domande. I migliori commenti e domande verranno mostrate su schermo durante i nostri pre e post-show. Vi aspettiamo in tanti, non mancate!