Tales of Arise Beyond The Dawn: marchio registrato da Bandai Namco

Bandai Namco ha depositato un marchio per Tales of Arise Beyond the Dawn presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

Per quanto qualche mese fa il producer Yusuke Tomiwaza aveva affermato che non ci sarebbero stati un sequel diretto o anche un’espansione che si aggiunga alla narrativa, e per quanto il deposito di un marchio non debba per forza far capire di cosa si tratti, vuol dire che comunque un qualcosa ci sia.

Questo vuol dire che, a meno che i piani non sono cambiati, non si tratterebbe di un sequel o un espansione, e dunque cosa potrebbe essere? Un porting per Nintendo Switch? Uno spinoff sviluppato per dispositivi mobili? Un adattamento anime? In ogni caso, non si può far altro che attendere notizie ufficiali in merito. I Game Awards di domani, ad esempio, potrebbero essere un evento da tenere d’occhio.