Blood Bowl 3: aperti i pre-ordini

Cyanide e l’editore francese NACON hanno annunciato l’apertura dei preordini per Blood Bowl 3, il nuovo adattamento del gioco da tavolo di Games Workshop. Il gioco sarà poi disponibile su Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S il 23 febbraio 2023.

Come rivelato la scorsa settimana, il nuovo capitolo della serie punta molto sulle opzioni di personalizzazione. Per questo motivo il preordine includerà 3 loghi supplementari per le squadre e un set di dadi da utilizzare nel gioco.

Blood Bowl 3 sarà disponibile in diverse edizioni:

Standard (digitale): € 29,99 PC / € 39,99 Console

Deluxe – Orchi Neri / Deluxe – Nobiltà Imperiale (digitale): €39,99 PC / €49,99 Console

Brutal Edition (in scatola e in digitale): €49,99 PC / €59,99 Console

Le edizioni Deluxe e Brutal danno accesso a nuovi contenuti personalizzabili. Per saperne di più, visitate il vostro negozio digitale preferito.

Questa la descrizione del gioco:

Basato sull’ultima edizione del leggendario gioco da tavolo, Blood Bowl 3 è un fantastico adattamento videoludico che completa perfettamente l’esperienza di gioco fisica. Al momento del lancio il gioco conterrà 12 fazioni – quattro delle quali saranno giocabili per la prima volta assoluta – ognuna con caratteristiche uniche e contenuti correlati, modalità per giocatore singolo e multigiocatore e un livello di personalizzazione mai visto prima in un videogioco di Blood Bowl! Ogni 3 mesi inizierà una nuova stagione, che porterà nuove ricompense sbloccabili nel Blood Pass e una nuova fazione giocabile.

Blood Bowl 3 sarà presente ai Game Awards domani, 8 dicembre, con un video