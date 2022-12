Ubisoft lancia il programma Fair Play per promuovere interazioni positive nel gioco

Ubisoft è da sempre attenta alla propria community e cerca di promuovere delle iniziative per invogliare il comportamento positivo tra i suoi membri. Proprio a questo scopo nasce Fair Play, una nuova piattaforma di apprendimento autogestito. In questa piattaforma ci saranno5 capsule di apprendimento che includono fatti e statistiche sulla tossicità nel gioco online, una spiegazione di ciò che manda in tilt; i giocatori e un’autovalutazione che aiuti i giocatori a capire meglio le situazioni che possono spingerli a farlo, consigli da parte di un giocatore professionista e suggerimenti su come reagire al meglio a un comportamento disturbante. A prendere parola in merito è Jérémy Marchadier, Director of Player Safety di Ubisoft:

In Ubisoft, il nostro obiettivo principale è creare giochi che favoriscano esperienze online positive e assicurarci che i giocatori crescano in comunità sicure.Il comportamento disturbante nei giochi è un problema che prendiamo sul serio e che riteniamo debba essere affrontato attraverso molteplici approcci. Crediamo che l’educazione e la promozione di un gioco positivo siano fondamentali per indurre un cambiamento positivo nell’esperienza dei giocatori.



Insomma davvero una bellissima iniziativa da parte della casa sviluppatrice di videogame, non resta che aspettare per saperne di più. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Blood Bowl 3 ha aperto i pre-ordini? Qui il nostro articolo dedicato.