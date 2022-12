GTFO ripropone il primo Rundown mai pubblicato, Infection

Robin Björkell, direttore delle comunicazioni di 10 Chambers, afferman:

“Il programma di riportare permanentemente tutti i Rundown precedenti di GTFO in modo alternativo procede come previsto. Si tratta di un’iniziativa speciale, poiché il Rundown Infection è stato il primo Rundown standalone che abbiamo rilasciato ed è diventato un’icona. Poiché non cancelliamo alcun contenuto quando ne aggiungiamo di nuovi, GTFO conta ora 26 spedizioni giocabili: è più grande che mai in termini di contenuti e continuerà a crescere per tutto il 2023” In ALT://Rundown 2.0 Infection, i prigionieri hanno il compito di recuperare una Hydro Stasis Unit (HSU) e di condurla attraverso un misterioso processo che coinvolge diverse macchine. Nel farlo, i prigionieri acquisiranno informazioni sullo stato del mondo al di fuori dei sotterranei da incubo di GTFO.