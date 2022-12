Brawl Stars: mostrati tre nuovi brawler

Supercell ha pubblicato un nuovo episodio di Brawl Talk, presentato dai soliti Paula e Dani, per parlare delle tante novità in arrivo su Brawl Stars, a partire da tre nuovi brawler, passando per l’addio delle box a favore di un sistema meno randomico.

I tre nuovi brawler sono Mandy e Chester, in arrivo con la stagione Candy Land, e Gray.

Mandy, personaggio del prossimo Brawl Pass, è la CEO della Candy Land di Starr park. Ha il range più lungo del gioco, a patto che stia ferma e abbia caricato un apposito indicatore. La sua super è un raggio zuccherino che può raggiungere il lato opposto della mappa: ci mette un po’ a caricare, ma è devastante. Arriverà a gennaio con le sue skin (magma e rapper) e il pass.

Chester è invece un brawler leggendario, burlone di prima categoria e molto fastidioso, specialmente proprio per Mandy. Il suo attacco principale spara una serie di proiettili, che segue questo schema: primo attacco – un proiettile, secondo attacco – due proiettili, terzo attacco – tre proiettili. La sua super è casuale, può variare tra cinque: una bomba, rallentare i nemici a zona, avvelenare i nemici in un area a cono, curarsi e stordire il nemico con un attacco diretto.

Gray è il secondo brawler del trio di Brawlywood (con Lola), artista di nicchia di film muti. Gray usa la mente per sparare dei raggi dalle dita, e utilizza i portali per teletrasportare se stesso e i brawler alleati.

Oltre ad essere state mostrate le tante skin in arrivo, la parte finale si è concentrata su un cambio “epocale” per Brawl Stars: non ci saranno più le casse, che davano ricompense random, ma arrivano le starr road che permetteranno di accumulare punti da versare sul brawler che si vuole sbloccare. Il tutto, come detto ad inizio news, per rendere meno casuale i reward.

Qui sotto potete vedere l’intera puntata del Brawl Talk.