Tekken 8: messaggio di Harada in attesa dei Game Awards

Già ad inizio mese alcuni rumor avevano svelato la presenza di Tekken 8 agli imminenti The Game Awards 2022, e ora arriva il messaggio ufficiale da parte di Bandai Namco direttamente dal director Katsuhiro Harada, con tanto di atmosfera natalizia a fare da contorno.

Nel filmato che potete vedere qui sotto, dopo una serie di react dei vari streamer all’annunciato il nuovo capitolo del picchiaduro, compare Harada con tanto di cappello di Babbo Natale su poltrona e tra calze rosse. Mostra una maglietta con scritto #savethed8 con aggiunta di frase che lo rese meme “don’t ask me for s**t”. E noi non possiamo far altro che attendere domani notte (tra l’8 e il 9 dicembre) quando andranno in onda i The Game Awards 2022 per vedere cosa mostrerà Bandai Namco per Tekken 8.