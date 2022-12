Quilts & Cats of Calico: annunciata la versione digitale del gioco da tavolo con coperte e gattini

Lo studio polacco Monster Couch ha annunciato Quilts & Cats of Calico, versione digitale del gioco da tavolo (Calico per l’appunto) in arrivo su Steam nel 2023. Dopo aver portato Wingspan, il team è ora pronto per un’invasione di gattini su coperte. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Quilts & Cats of Calico è un simpatico gioco da tavolo il cui obiettivo principale consiste nel tessere una coperta a partire da vari ritagli di stoffa. Combinando sapientemente stoffe di diversi colori e fantasie, non solo totalizzerai punti per il completamento delle coperte, ma potrai anche aggiungere dei bottoni e attirare adorabili micetti, ognuno con le proprie preferenze.

Molto più di un semplice adattamento

Quilts & Cats of Calico, basato sul gioco da tavolo “Calico”, ti trasporterà in un mondo caloroso, accogliente, pieno di gattini che fanno le fusa e posano le loro adorabili zampette su coperte cucite appositamente per loro. Un mondo stracolmo di motivi e creazioni che attendono le sapienti mani di un esperto di sartoria.

Ci sono anche delle sorprese in serbo per gli amanti di Calico, come varianti delle regole e delle meccaniche nella campagna e nuovi scenari di gioco che vanno a sommarsi a quelli classici, che attendono solo di essere scoperte.

Cuci le coperte da te, con gli amici o con estranei

Che tu preferisca giocare individualmente o con altre persone, Quilts & Cats of Calico dispone della modalità di gioco adatta. Scegli la modalità multipiattaforma per giocare con gli amici o con giocatori casuali in partite classificate. La modalità di gioco online include sfide settimanali e classifiche giocatori. Se invece preferisci la tranquillità e l’intimità di un’esperienza individuale, puoi sfidare l’IA in vari livelli di difficoltà, la soluzione perfetta per affinare le tue abilità in un’atmosfera di assoluto relax.

Parti per un’avventura per contrastare l’azienda malvagia

Puoi anche cimentarti nella campagna della storia, dove ad attenderti ci sarà un mondo straordinario ispirato dalle creazioni dello Studio Ghibli, con tanti micetti in grado di sciogliere anche i cuori più gelidi. In qualità di sarto itinerante, viaggerai in lungo e in largo in un mondo sconvolto dalla guerra, cucirai coperte e ti opporrai al potere di un’azienda senza scrupoli che minaccia il tuo operato. Crea coperte, perfeziona le tue abilità e aiuta gli amici che incontrerai lungo il tragitto. Non temere, non dovrai fare tutto da te: numerosi amici e, soprattutto, tanti gattini verranno in tuo soccorso e ti aiuteranno a portare a termine l’impresa.

Trascorri del tempo di qualità con i tuoi gatti

In Quilts & Cats of Calico i gatti non si preoccupano unicamente di quali motivi sceglierai per le coperte, ma partecipano alle tue avventure. Ognuno di essi, infatti, ha una diversa personalità e reagisce attivamente alle tue azioni: osserverà oziosamente il tabellone, giocherà e correrà di qua e di là e, di tanto in tanto, schiaccerà beatamente qualche pisolino. Potrai interagire con loro mentre giochi, accarezzarli o scacciarli quando sono tra i piedi.

Scopri molteplici opzioni di personalizzazione

Il gioco straripa di gatti, ma sappiamo che non bastano mai! In Quilts & Cats of Calico puoi crearne uno tuo e rendere il gioco ancor più unico! Dagli un nome, scegli il colore del pelo e agghindalo con diversi stili. Se lo vorrai, potrai anche farlo apparire sul tabellone per tenerti compagnia mentre giochi. Ed è anche possibile cambiare lo sfondo del gioco scegliendo tra coperte con motivi diversi. Scegli quella che ti piace di più!

Goditi una colonna sonora affascinante e rilassante

Per la musica di Quilts & Cats of Calico ci siamo rivolti direttamente a Pawel Górniak, compositore della colonna sonora della versione digitale di Wingspan. In questo modo, non solo potrai immergerti appieno nell’atmosfera del gioco, ma anche abbandonarti a una sensazione di tranquillità e beatitudine.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Quilts & Cats of Calico.