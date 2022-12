Crash Bandicoot: praticamente confermata la sua presenza stanotte ai The Game Awards

Già da ottobre alcuni indizi indicavano i The Game Awards come momento giusto per l’annuncio di un nuovo titolo di Crash Bandicoot: ad alcuni influencer come Canadian Guy Eh era infatti stato recapitato un cartone per la pizza con uno scontrino che svelava l’arrivo di Crash 4 su Steam (il 18 ottobre), e dove in più c’era una frase che diceva: “Hungry for more? Try out our new Wumpa Pizza for $12.08! (hai ancora fame? prova la nostra nuova Pizza Wumpa per 12.08 dollari!). Da questo indizio, era stato teorizzato che il prossimo episodio della serie sarebbe potuto essere svelato proprio ai The Game Awards 2022.

Nelle ultime ore, andando sostanzialmente a confermare questa teoria, gli account social del gioco con il marsupiale hanno pubblicato una frase che sembra proprio non lasciare dubbi: “So… what’s everyone doing tomorrow?” (allora… che cosa fate tutti domani?). Calcolando che il tweet è stato pubblicato quando in America era ancora il 7 dicembre, il riferimento non può che riguardare i The Game Awards che si terranno questa notte alle ore 1.30 (che seguiremo anche noi sul nostro canale Twitch oltre che sul sito). In più, a questo tweet ha risposto anche il conduttore Geoff Keighley, sottolineando di come condurrà proprio i The Game Awards.

Ma di che tipo di gioco potrebbe trattarsi? Alcune voci portavano a Wumpa League, un brawler per quattro giocatori dell’universo del Bandicoot. Per sapere cosa sarà non possiamo far altro che seguire i Game Awards stanotte.

Qui sotto potete vedere il tweet sul profilo di Crash Bandicoot.