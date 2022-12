Sand Land Project: Bandai Namco annuncia progetto sul manga di Akira Toriyama

Bandai Namco ha annunciato Sand Land Project, progetto tratto dal manga di Akira Toriyama pubblicato nel 2000, che seguiva le avventure di Belzebubù, principe dei demoni, del ladro Shif che lo accompagna e l’anziano sceriffo Rao. Per l’occasione è stato pubblicato un breve teaser trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Ulteriori informazioni saranno svelate il 17 dicembre.

Non tante infatti al momento le informazioni in merito, per capire di cosa si tratti. Questo ciò che è scritto sulla pagina dell’annuncio:

Informazioni su SAND LAND

SAND LAND è un manga originale creato da Akira Toriyama, l’autore di DRAGON BALL e Dr. Slump. Serializzato per un breve periodo su Weekly Shonen Jump, il fumetto in un volume ha guadagnato popolarità in tutto il mondo fin dalla sua pubblicazione nel 2000.

Riassunto della storia

In un mondo desertico in cui sia i demoni che gli umani soffrono di un’estrema carenza d’acqua, Belzebù, il principe dei demoni, e Rao, uno sceriffo di provincia, formano un tag-team e partono all’avventura alla ricerca del Lago Fantasma da qualche parte nel deserto.

In attesa dunque di novità in merito a questo Sand Land Project il 17 dicembre, vi lasciamo qui sotto con il teaser trailer d’annuncio.