Era il 2018 quando Celeste stupì il pubblico ed arrivò alle nomination del premio come Game of the Year contro colossi quali Red Dead Redemption 2 e God of War. Ecco che finalmente, in occasione dei The Game Awards 2022, si mostra Earthblade.

Quest’altra opera a cura di Extremely Ok Games si è mostrata in un gameplay trailer, al termine del quale è stata annunciata la finestra di lancio: il 2024 (al momento non siamo a conoscenza delle piattaforme su cui approderà).