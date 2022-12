Si vociferava da tanto, e mancava praticamente solo l’annuncio ufficialità: durante i The Game Awards 2022 è stata confermata la versione PC di Returnal, il roguelike sci-fi di Housemarque. Non è stata però svelata la data d’uscita, in quanto è segnato solo un “coming soon”

Potete vedere il trailer d’annuncio qui sotto.