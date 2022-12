Con il prosieguo dei The Game Awards 2022, continua anche l’assegnazione dei vari premi. Nella categoria Best Performance, è notizia di qualche minuto fa, Christopher Judge, interprete di Kratos in God of War Ragnarök, è riuscito a vincere sugli altri candidati.

Tra gli altri attori nominati vi erano Sunny Suljic (Atreus in God of War Ragnarök), Ashly Burch (Aloy in Horizon Forbidden West), Charlotte McBurney (Amicia in A Plague Tale Requiem) e Manon Gage (Marissa Marcel in Immortality).