Durante i The Game Awards viene annunciato il seguito di uno dei titoli più apprezzati del 2020: Supergiant Games torna con il suo roguelike con le divinità con Hades II, e durante lo show viene fatto vedere una prima parte in animazione e poi del gameplay. In questo nuovo capitolo si impersona l’immortale Principessa degli Inferi.

Arriveranno dettagli sull’accesso anticipato durante il 2023.