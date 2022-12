Death Stranding 2: il sequel dell’opera di Hideo Kojima è stato annunciata ai The Game Awards

Il rumoreggiato Death Stranding 2 (titolo provvisorio) si è finalmente mostrato con un trailer d’annuncio cinematografico, in occasione della serata dei The Game Awards 2022, in seguito ai vari tweet e post sui social da parte di Hideo Kojima susseguitisi nel corso delle ultime settimane, in cui forniva piccoli indizi sul suo prossimo lavoro.

Il sequel del titolo del 2019, che attualmente non dispone di una finestra di lancio, è atteso per PlayStation 5. Non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo a farvelo sapere.