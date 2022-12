Banishers Ghosts of New Eden è il progetto che nasce dalla nuova collaborazione tra Focus Entertainment e Dontnod, la quale punta a dar vita ad uno dei lavori più ambiziosi nella storia dell’editore stesso.

Il titolo si è mostrato ai The Game Awards 2022 con un trailer cinematico che, però, ha dato anche ampio respiro a qualche scena adrenalinica incentrata sul gameplay action. Banishers Ghosts of New Eden è atteso per la fine del 2023 su Xbox Series X/S e PC.