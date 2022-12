Crime Boss Rockay City è stato annunciato durante i The Game Awards 2022

Crime Boss Rockay City è un nuovo titolo sparatutto in prima persona, giocabile sia in solitaria che in modalità multiplayer, del team InGame Studios e 505 Games. Di seguito, troverete la descrizione:

Ambientato a Rockay City, una fiorente e sgargiante metropoli piena di imponenti grattacieli e spiagge sabbiose, vesti i panni di Travis Baker, un uomo con l’obiettivo di diventare il nuovo re di Rockay City, un crimine alla volta.



Crime Boss Rockay City uscirà il 28 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.