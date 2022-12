Dopo uno show durato quasi tre ore (più mezz’ora di pre-show) viene annunciato l’atteso gioco dell’anno ai The Game Awards 2022: dopo una gara all’ultimo premio con God of War Ragnarok, è Elden Ring di FromSoftware il vincitore di questa edizione (che si è portato a casa anche il premio per miglior Game Direction e miglior Gioco di Ruolo).

Sul palco a ritirare la statuetta alata Hidetaka Miyazaki e il suo team.