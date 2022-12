Warhammer 40000 Space Marine 2 arriva nel 2023, ecco il nuovo gameplay

Dopo l’ annuncio ai The Game Awards dello scorso anno, Focus Home Entertainment e Saber Interactive hanno rivelato un nuovo gameplay trailer per Warhammer 40000: Space Marine 2. Il titolo uscirà nel 2023 su Xbox Series X/S, PS5 e PC e non più a fine anno. Potete vedere il gameplay qui sotto.

Il gioco vede nuovamente i giocatori controllare un soldato dell’Imperium, affrontando sciami di Tiranidi. Grazie a Saber’s Swarm Engine, ci sono orde di nemici sullo schermo contemporaneamente, il che significa un sacco di tagli, spari e uccisioni. Inoltre, insieme alla Chain Sword, il Thunder Hammer ritorna e sembra più potente che mai. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

La galassia è in pericolo. Interi mondi stanno cadendo. L’Impero ha bisogno di te. Incarnate l’abilità sovrumana e la brutalità di uno Space Marine, il più grande dei guerrieri dell’Imperatore. Scatenate abilità letali e un arsenale di armi devastanti per annientare le implacabili orde di Tirannidi. Tenete a bada gli orrori della galassia in epiche battaglie su pianeti lontani. Scoprite oscuri segreti e respingete la notte eterna per dimostrare la vostra massima lealtà all’umanità. Ascoltate il richiamo della battaglia. Perché c’è solo la guerra.

Warhammer 40000: Space Marine 2 è stato sviluppato per Xbox Series X/S, PS5 e PC da Sabre Interactive e Focus Entertainment. Continuate a seguirci per ulteriori informazioni.