Behemoth: ecco il nuovo titolo VR dello studio Skydance Interactive in arrivo nel 2023

Lo sviluppatore ed editore Skydance Interactive ha svelato il suo nuovo gioco VR. Intitolato Behemoth, è un gioco di ruolo d’azione. Il gioco è stato presentato durante i The Game Awards con un trailer cinematografico. Potete vedere il trailer qui sotto.

Il lancio del gioco è previsto nell’autunno 2023, il gioco arriverà su PC, PlayStation VR2 e Meta Quest 2. Il gioco sarà un’esperienza per giocatore singolo con un’enfasi sulla sua storia. Una delle caratteristiche principali del titolo VR sarà il suo motore fisico. Secondo lo studio Skydance Interactive, il gioco consentirà di utilizzare il motore fisico del gioco per il gameplay, con strumenti come il rampino. I giocatori possono persino usare il rampino per fare a pezzi i loro nemici. Behemoth sarà caratterizzato da brutali combattimenti corpo a corpo e lo studio Skydance Interactive ha affermato che aspetti più piccoli come punti deboli, armature e tecnica saranno tutti importanti. Skydance Interactive è noto per il suo lavoro su The Walking Dead: Saints & Sinners, che è stato acclamato dalla critica quando è stato rilasciato in VR. Di seguito una panoramica del nuovo gioco VR tramite il canale YouTube:

In Behemoth, i giocatori esploreranno la terra desolata e devastata dalla peste di un impero un tempo glorioso, dove i suoi abitanti sono impazziti e le città sono cadute in rovina. In glorioso stile VR, i corpi e le menti dei giocatori saranno messi alla prova mentre combattono imponenti giganti colossali chiamati Behemoth. La forza pura non sarà sufficiente, tuttavia, poiché dovranno utilizzare vari strumenti nel loro arsenale per sconfiggere queste gigantesche creature e gli altri nemici da incubo che perlustrano questo mondo brutale nella loro ricerca di una possibile cura.

Behemoth arriverà su PC, PlayStation VR2 e Meta Quest 2. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.