Fire Emblem Engage: annunciato l’Expansion Pass, il DLC 1 sarà disponibile dal 20 gennaio

Durante i The Game Awards 2022, Nintendo ha annunciato che Fire Emblem Engage riceverà l’Expansion Pass. Il primo dei quattro DLC uscirà insieme al lancio del gioco il 20 gennaio del prossimo anno. I preordini per il pass completo sono ora disponibili sull’eShop di Switch.

Le date esatte di rilascio per gli altri tre contenuti scaricabili non sono state ancora confermate, ma i giocatori possono aspettarsi un aggiornamento in futuro. Ciò includerà anche dettagli sul nuovo scenario della storia. Di seguito una panoramica:

Edelgard, Dimitri e Claude di Fire Emblem: Three Houses come emblema di gioco, così come Tiki di Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light come altro emblema. Gli emblemi possono essere evocati in Fire Emblem Engage per combattere a fianco del eroi principali, aiutandoli ad aumentare le loro statistiche e assistendoli in combattimento.

Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale Nintendo:

Vestite i panni di Alear, il Drago Divino, che si è risvegliato mille anni dopo la guerra senza alcun ricordo del passato. Rispondete alla chiamata e combattete insieme ai vostri alleati in battaglie tattiche per impedire il ritorno del Drago Maligno. Potenziatevi sul campo di battaglia evocando gli emblemi racchiusi in speciali anelli degli emblemi, che includono Marth, Celica e altri eroi di titoli Fire Emblem del passato. Indossando questi anelli, Alear e i suoi alleati possono sfruttare il potere degli emblemi, potenziando le proprie statistiche o usando abilità ancora più forti. Gli eroi possono anche interagire con gli emblemi, combinando la propria forza con la loro e sbloccando attacchi unici. Fate la conoscenza di alleati e nemici di ogni nazione, scoprite gli emblemi racchiusi negli anelli e rafforzate il vostro legame mentre combattete per proteggere il mondo.

Fire Emblem Engage sarà disponibile dal 20 gennaio 2023 su Nintendo Switch.