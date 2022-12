Nightingale si mostra in un nuovo trailer ai The Game Awards 2022

Il prossimo gioco di sopravvivenza open world Nightingale ha ricevuto un nuovo trailer durante i The Game Awards 2022. Il video mostra il gameplay del gioco. Potete vedere il trailer qui sotto.

Pur non entrando davvero negli aspetti di sopravvivenza del gioco, il trailer mostra i personaggi che esplorano un nuovo mondo usando i loro ombrelli e combattono bestie strane e mitiche. In termini di gameplay, il titolo consentirà ai giocatori di riunirsi, fabbricare e combattere attraverso diversi mondi mistici abitati dai Fae. Il gioco può essere giocato da solo o in cooperativa. Nel corso di quest’anno, per il gioco sono stati pubblicati numerosi trailer e devs diary, riguardanti funzionalità come i sistemi di carte del regno , la tradizione del gioco e i suoi personaggi discussi in modo abbastanza approfondito. Il gioco verrà rilasciato in accesso anticipato. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Nightingale è un titolo di sopravvivenza PvE in open World in prima persona, da giocare in solitaria o in modalità cooperativa con gli amici. Costruite, create,

combattete ed esplorate mentre attraversate portali mistici che vi condurranno in regni fantastici e strabilianti. Il crollo della rete di portali arcani vi impedirà di tornare indietro. Questa catastrofe vi costringerà a lottare per la vostra sopravvivenza in un labirinto di regni fatati tanto incantevoli quanto pericolosi. Il vostro obiettivo? Affinare le vostre abilità di esplorazione dei regni e di spostamento attraverso i portali trans dimensionali. Solo così riuscirete a farvi strada fino alla città magica di Nightingale, ultimo baluardo di umanità conosciuto.

Nightingale sarà disponibile nel 2023 su PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.