Transformers Reactive : ecco il nuovo titolo multiplayer di Splash Damage

Il prossimo gioco di Splash Damage si chiama Transformers: Reactive, che vedrà i giocatori combattere contro la Legione in un titolo d’azione online per 1-4 giocatori. I dettagli sul gioco, sulla sua storia o su come giocherà sono scarsi, mentre il trailer di annuncio non mostra alcun gameplay, offrendo invece uno sguardo cinematografico al titolo. Potete vedere il trailer qui sotto.

Lo sviluppatore Splash Damage ha avuto un gran successo con Gears Tactics nel 2020, impressionando il pubblico con l’acclamato titolo di tattiche a turni, anche se è chiaro da tempo che il prossimo progetto dello studio andrà in una direzione diversa. L’anno scorso è stato confermato che lo sviluppatore stava lavorando a una nuova IP fantascientifica, e ora è stato rivelato di cosa si tratta. Di seguito una panoramica tramite il canale YouTube:

La minaccia più grave per l’umanità è arrivata. Ed è già vinto. La Terra non è più nostra; appartiene a loro. Combattete contro la Legione in TRANSFORMERS: REACTIVATE, il nuovo gioco d’azione online per 1-4 giocatori di Splash Damage.

Transformers: Reactive è in sviluppo per PC e console, anche se piattaforme specifiche non sono state ancora confermate. Inoltre, non è stata ancora rivelata una data di uscita per il titolo.