Genshin Impact: ecco il video di partecipazione

La versione 3.3 di Genshin Impact, intitolata “All Senses Clear, All Existence Void”, è disponibile su tutte le piattaforme aggiungendo il supporto per la lingua italiana e per il turco. La nuova versione include due nuovi personaggi con Anemo Vision: l’attesissimo Scaramouche, che sarà un personaggio Catalyst a cinque stelle, e Faruzan, un personaggio a quattro stelle con arco. Nella prima fase della patch i giocatori potranno scegliere tra Scaramouche oppure Itto, accompagnati da Faruzan; la seconda fase vedrà le re-run di Raiden Shogun ed Ayato.

I The Game Awards 2022 sono ormai finiti e Hoyoverse ha pubblicato il trailer di partecipazione all’evento che include anche il teaser del nuovo personaggio a quattro stelle Dendro Yaoyao. Il video è una panoramica dei personaggi incontrati e luoghi visitati più importanti dal Traveler. Inoltre, miHoYo ha annunciato due nuovi personaggi in arrivo nella patch di gennaio, la versione 3.4: oltre a Yaoyao è stato presentato l’atteso Alhaitham. Di seguito trovate le loro descrizioni:

Alhaitham

Istruzione Severa

Scriba dell’Akademiya di Sumeru

Vision: Dendro

Yaoyao

Grazia Fiorente

Discepola di Streetward Rambler

Vision: Dendro

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

