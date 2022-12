Riot Games: ecco quando i titoli saranno disponibili su Xbox Game Pass

Durante l’ Xbox & Bethesda Games Showcase di giugno, Riot Games aveva annunciato che i suoi titoli sarebbero stati presto disponibili su Game Pass; quel giorno preannunciato ha finalmente una data precisa di lancio, ed è anche molto vicina. Sarà infatti a partire dal prossimo 12 dicembre che gli utenti potranno usufruire gratuitamente di giochi come Valorant, League of Legends e Teamfight Tactics – e sbloccare ulteriori vantaggi collegando i loro account Game Pass e Riot.

Ulteriori informazioni anche per quanto riguarda la modalità di servizio dell'App di Xbox su PC, verranno rilasciate in seguito, secondo quanto dichiarato.