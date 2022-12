After Us: il nuovo gioco di avventura dagli sviluppatori di Arise, ecco quando arriva

Come da titolo, After Us è il nuovo gioco di avventura annunciato ieri durante i The Game Awards. Il gioco, tramite il breve trailer rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) si presenta con delle dinamiche di gioco particolari e notevolmente accattivanti che hanno da subito catturato la curiosità di moltissimi fan. Nulla di nuovo se si pensa che gli sviluppatori sono gli stessi di Arise. Ma ecco, di seguito, la sinossi ufficiale del gioco:

Gioca nei panni di Gaia, lo Spirito della vita, in un viaggio surreale e privo di umanità per ridare speranza a un pianeta in rovina. Attraversa ambienti mozzafiato per salvare le anime di animali estinti e sfrutta i poteri di Gaia per affrontare i pericoli che affliggono una Terra ormai inospitale.

After Us sarà rilasciato nella primavera del 2023 su PC tramite Steam e su PlayStation 5 e Xbox Series X|S; non sono stati resi noti altri dettagli, dunque possiamo solo rimanere in attesa di novità da parte della casa di sviluppo.