Company of Heroes 3 arriva su next-gen nel 2023

Relic Entertainment, Inc. e SEGA Europe Limited sono entusiaste di annunciare che Company of Heroes 3, l’attesissimo terzo episodio dell’apprezzatissima serie di strategici è in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel 2023. Per la prima volta Relic Entertainment ha deciso di creare una versione console di un episodio della saga, dando la possibilità ad ancora più appassionati di strategia e tattica di vivere l’esperienza più complessa mai offerta dalla serie. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Relic Entertainment è entusiasta di condividere il primo video di gameplay per console, mostrando una missione principale tratta dalla campagna dinamica italiana e una nuova importante funzionalità, ovvero la Pausa Tattica Completa. Il titolo per next-gen è stato sostanzialmente ripensato da zero e offrirà un nuovo schema di comandi pensato appositamente per i controller, che garantirà la massima precisione sul campo di battaglia. Anche l’interfaccia utente è stata ripensata, con una nuova disposizione dei pulsanti per garantire la massima leggibilità, in modo da offrire l’esperienza strategica definitiva su console. Di seguito una panoramica del gioco:

Company of Heroes 3 porta la classica narrazione intensa e intima del campo di battaglia sul Mediterraneo, teatro di guerra che offre ambientazioni incredibilmente variegate, e arricchisce l’esperienza con nuove tattiche, quattro diverse fazioni e tante storie non raccontate della Seconda Guerra Mondiale. Esplorate, turno dopo turno, la nuova mappa dinamica della campagna italiana per scoprire un gameplay in stile sandbox che offre tantissime possibilità di scelte strategiche, oppure dirigetevi nei deserti del Nord Africa per un’esperienza narrativa per giocatore singolo più lineare e strutturata in modo classico.

Company of Heroes 3 sarà disponibile nel 2023 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.