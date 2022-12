realme lancia i nuovi smartphone con display curvo

realme, azienda leader nel settore tecnologico, ha lanciato sul mercato i suoi nuovissimi smartphone con display curvo a 120Hz del segmento. Gli smartphone di questo tipo sono da sempre considerati di fascia alta visto il loro design innovativo, e questi modelli non sono di certo da meno; ecco di seguito le loro peculiarità:

Design iperspaziale e corpo ultraleggero da 173 gr. e 7,78 mm : disponibile in tre colorazioni: Hyperspace, Nebula Blue e Dark Matter

: disponibile in tre colorazioni: Hyperspace, Nebula Blue e Dark Matter Fotocamera ProLight da 108 MP : il miglioramento dell’algoritmo di fotografia con IA e del dominio RAW, ne migliora notevolmente le prestazioni complessive della fotocamera dotata di tre motori. Inoltre realme 10 Pro+ presenta la tecnologia 3x In-sensor Zoom, che consente di catturare l’effetto zoom di qualità ottica 3X utilizzando i pixel centrali da 12 M.

: il miglioramento dell’algoritmo di fotografia con IA e del dominio RAW, ne migliora notevolmente le prestazioni complessive della fotocamera dotata di tre motori. Inoltre realme 10 Pro+ presenta la tecnologia 3x In-sensor Zoom, che consente di catturare l’effetto zoom di qualità ottica 3X utilizzando i pixel centrali da 12 M. Dimensity 1080 5G Chipset con RAM fino a 12GB :dotato di otto processori che lavorano a 2,6 GHz e vanta un punteggio di 520K in AnTuTu.

:dotato di otto processori che lavorano a 2,6 GHz e vanta un punteggio di 520K in AnTuTu. Cornici laterali ultrasottili da 1 mm

Insomma, realme ha pensato a questi prodotti per soddisfare le esigenze dei giovani in fatto di tecnologia;10 Pro+ viene lanciato al prezzo di 379 USD nella configurazione 8GB+128GB ed è, da oggi, disponibile in India, Thailandia e Malesia. Per saperne di più basta visitare il sito ufficiale a questo indirizzo, noi restiamo sintonizzati.