Marvel Snap: pubblicata la traccia Hero di Martin Garrix e Juke

In collaborazione con Nuverse, Second Dinner e MARVEL Entertainment, il DJ/produttore superstar Martin Garrix e il talentuoso cantante, cantautore e produttore virale JVKE hanno rilasciato la loro nuova traccia Hero, inno del videogioco Marvel Snap, accompagnata da un video musicale animato pieno di Super Eroi. Questo video musicale immersivo è stato creato da The Line Animation, il pluripremiato studio d’animazione di Londra. Il video è stato mostrato nel corso dei The Game Awards 2022, dove il titolo ha ricevuto il premio come Miglior videogioco mobile.

In questo visionario video d’avventura, alcune epiche storie d’amore del mondo Marvel vengono utilizzate per esplorare le difficoltà delle relazioni sentimentali. Nel corso del video, JVKE esplora gli alti e i bassi di una relazione attraverso coppie Marvel amatissime dai fan, tra cui Spider-Man e Mary Jane, Tempesta e Black Panther, e Visione e Scarlet Witch. Il video mette in luce i bellissimi stili artistici unici nel loro genere delle Variant Card che si possono trovare nel gioco. Di seguito la dichiarazione di Martin Garrix:

Sono davvero onorato di partecipare a questo progetto con Marvel Snap. Amo esplorare nuovi territori con la mia musica e sono davvero entusiasta che, a partire da oggi, la canzone sia finalmente disponibile.

Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Crea la squadra MARVEL definitiva, scegliendo i membri da una spettacolare rosa dei tuoi eroi e cattivi preferiti, quindi fai la tua mossa. Marvel Snap è un gioco di carte frenetico, adrenalinico e strategico dove sei tu ad avere il controllo su tutto.

Marvel Snap è disponibile in tutto il mondo e può essere scaricato su dispositivi mobile e su PC tramite Steam in accesso anticipato.