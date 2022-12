Goat Simulator 3: disponibile il primo aggiornamento Holiday Update

Coffee Stain North, Coffee Stain Publishing e PLAION sono lieti di condividere i loro auguri poetici per la stagione natalizia, pubblicando il loro primo aggiornamento dei contenuti per Goat Simulator 3 ( trovate qui la nostra Recensione), intitolato The Mandatory Holiday Update. Pubblicato su Xbox Series X/S, PlayStation e PC esclusivamente su Epic Games Store, i giocatori possono ora scendere nelle strade di San Angora con nove nuovi oggetti progettati per diffondere forzatamente un po’ di allegria natalizia. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica dei nuovi contenuti in arrivo:

Cappello di Babbo Natale : un’abilità passiva che fa cadere la neve solo intorno al giocatore.

: un’abilità passiva che fa cadere la neve solo intorno al giocatore. Cappello da Elfo : date alle capre il potere di lanciare palle di neve.

: date alle capre il potere di lanciare palle di neve. Tunica e scarpe da Elfo : completate l’aspetto del miglior aiutante di Babbo Natale.

: completate l’aspetto del miglior aiutante di Babbo Natale. Sacco e slitta : lanciate carta da regalo festiva per avvolgere oggetti di scena e NPC.

: lanciate carta da regalo festiva per avvolgere oggetti di scena e NPC. Machine Gun di luci : abbellite le varie location posizionando le luci di Natale (quasi) ovunque.

: abbellite le varie location posizionando le luci di Natale (quasi) ovunque. Lucia Crown : festeggiate le festività natalizie alla maniera svedese.

: festeggiate le festività natalizie alla maniera svedese. Maglione Natalizio: perché anche le capre hanno bisogno di almeno un brutto maglione natalizio.

Di seguito una panoramica del gioco:

Radunate il gregge e tuffatevi in Goat Simulator 3, una nuovissima, super realistica esperienza in fattoria che vi farà vestire gli zoccoli della protagonista caprina preferita da nessuno. Preparatevi a una nuova avventura piena di caos caprino: leccate, distruggete e prendete a testate un intero open World, nel più grande spreco di tempo dall’uscita di Goat Simulator!

Goat Simulator 3 è disponibile su PC tramite Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.