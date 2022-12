ScacciaRischi: annunciato il ritorno delle Olimpiadi della Prevenzione nelle scuole pugliesi

Il videogame “ScacciaRischi” anche nel 2023 sarà protagonista di un’ampia campagna di sensibilizzazione rivolta a bambini e adolescenti sui temi della sicurezza e della prevenzione. Il progetto, nato cinque anni fa per volontà di INAIL Direzione regionale Puglia e Assessorato alla promozione della salute della Regione Puglia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, dal 2018 ad oggi ha coinvolto oltre 35.000 studenti e 500 docenti provenienti da più di 400 scuole primarie e secondarie della Puglia, interagendo, attraverso i canali social, con un pubblico eterogeneo di quasi 5 milioni di persone.

Dopo aver lottato contro MegaVirus e FakeNews, la nuova squadra di eroi della sicurezza concepita dai game designer baresi della AgeOfGames, a bordo dei fantastici “Safebots” combatterà senza sosta contro i malvagi “Dangerbots” insegnando in modo semplice e diretto come individuare, prevenire o gestire rischi e pericoli in casa, a scuola e a lavoro.

Nei prossimi mesi gli studenti pugliesi si cimenteranno con i nuovi livelli del videogame e i giocatori più bravi accederanno alle finali della Quinta Edizione delle “Olimpiadi della Prevenzione” che si terranno a fine maggio. Tutti possono giocare al videogame ScacciaRischi scaricando gratuitamente l’app oppure collegandosi al sito web ufficiale www.scacciarischi.it

Di seguito le dichiarazioni di Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia:

“In Italia muoiono sul lavoro oltre tre persone al giorno. Le denunce di infortunio presentate all’ Istituto tra gennaio e ottobre sono state quasi seicentomila: numeri pesanti che spesso recano con sé danni di carattere permanente. Promuovere la sicurezza sul lavoro e la cultura della prevenzione sono alcuni dei i compiti assegnati all’ Inail e noi, in Puglia, abbiamo deciso di realizzarli puntando sulle nuove generazioni, perché siamo convinti che solo attraverso il loro coinvolgimento sia possibile innescare quella rivoluzione culturale che renda la tutela della salute e della sicurezza un patrimonio valoriale condiviso e diffuso.”

Non mancano le parole di Fabio Belsanti, ceo fondatore e lead game designer della AgeOfGames:

“Siamo particolarmente orgogliosi di poter affermare che gli ScacciaRischi rappresentano il principio di una nuova generazione di videogiochi di pubblica utilità. Questo progetto, nato in Puglia, ha ottenuto importanti risultati e riconoscimenti tra cui, di recente, una pubblicazione internazionale che analizza e mostra, scientificamente, l’efficacia educativa dei nostri super-eroi. I videogames, se sviluppati con game designer, docenti e istituzioni consapevoli dell’imprescindibile e inarrestabile centralità di questo strumento di comunicazione, possono essere una fonte primaria di conoscenza e progresso individuale e collettivo.”

Infine, immancabile il commento di Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia:

“Casa, scuola e lavoro: tre ambienti in cui intervenire fin dall’infanzia, età per imparare a conoscere i rischi che quotidianamente attentano alla nostra salute e sicurezza. I videogame e i securquiz sono il mezzo che abbiamo scelto per colpire l’attenzione dei ragazzi, ponendo il mondo virtuale al servizio della prevenzione nel mondo reale.”

Il videogioco ScacciaRischi, che rappresenta il primo caso nazionale di studio sul rapporto tra videogiochi e bambini/ragazzi, è in grado di generare emozioni positive, che sono il mezzo principale per far acquisire comportamenti sani in modo giocoso.

Tra i prestigiosi riconoscimenti ricevuti quest’anno dal progetto “ScacciaRischi”, oltre ad una pubblicazione scientifica sulla rinomata rivista internazionale MDPI, c’è il premio della SDA Bocconi School of Management nell’ambito della call “VALORE PUBBLICO la P. A. che funziona” (2022).

Questo progetto è diventato inoltre un caso di studio del Dip. di Formazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari che attraverso una ricerca condotta da un team di ricercatori guidati dalla docente e psicologa Francesca D’Errico, ha osservato come «attraverso la tecnologia i ragazzi imparano a definire ciò che è prioritario in un contesto giocoso, e in base a come affrontano le situazioni nel videogame, è probabile che anche nella realtà si comportino di conseguenza nella maniera più funzionale possibile».

Il videogioco Gli ScacciaRischi è scaricabile anche in lingua inglese, sia nella versione per PC che per tablet e smartphone, su Google play, ed è strutturato in diversi livelli nei quali i protagonisti – i robot della sicurezza – devono, per passare al livello successivo, rispondere ai Secur-Quiz, le domande a risposta multipla relative ai contenuti della Secur-pedia, l’enciclopedia della sicurezza che approfondisce le tematiche relative ai fattori di rischio.

Sono previsti premi in denaro – per un totale di 20.000 euro – assegnati agli Istituti dei primi tre classificati, che devono essere impiegati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza all’interno degli edifici scolastici.