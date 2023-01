Meta Quest: ecco le app della settimana per allenarsi VR

Sull’Italia è sceso il gelo e con queste condizioni climatiche diventa davvero difficile trovare la voglia di uscire per allenarsi; a questo ha pensato Meta Quest, anche questa settimana infatti propone una serie di app per l’allenamento VR dentro le mura domestiche. Ecco di seguito la lista completa:

Gym Class – Basketball VR : simulatore di basket

: simulatore di basket VZfit : cardiofitness, giocare, andare in bicicletta ed esplorare il mondo

: cardiofitness, giocare, andare in bicicletta ed esplorare il mondo Holofit by Holodia : allenamenti cardio in luoghi di straordinaria bellezza come l’Antartide, Babilonia, San Francisco, Parigi, o anche Saturno, sott’acqua, o i mondicyberpunk o preistorici.

: allenamenti cardio in luoghi di straordinaria bellezza come l’Antartide, Babilonia, San Francisco, Parigi, o anche Saturno, sott’acqua, o i mondicyberpunk o preistorici. Guided Tai Chi

Carve Snowboarding

Climb 2: gioco incentrato sull’arrampicata

Le novità non finiscono qui, il 15 febbraio ci sarà un evento online gratuito sul fitness di Meta Quest, in cui si imparerà come sfruttare al meglio gli allenamenti in VR. E chi possiede già un visore Meta Quest, potrà immergersi subito in un’esperienza di fitness VR dal vivo con uno specialista. Per iscriversi, basta cliccare sul seguente link. Insomma, davvero tantissimo materiale e, ahimè, nessuna scusa per poltrire. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che da oggi è disponibile Garden In!? Qui il nostro articolo dediato.