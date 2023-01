Hogwarts Legacy: ecco 11 minuti di gameplay

Di recente sono state pubblicate nuove anteprime e gameplay per Hogwarts Legacy, mettendo in evidenza ancora di più il gioco di ruolo d’azione prima della sua uscita su PS5 e Xbox Series. Inizialmente previsto per il 2022 è stato poi posticipato al 10 febbraio 2023.

Il nuovo gameplay di IGN, vede la protagonista e Poppy Sweeting indagare sui goblin nelle vicinanze e inciampare su Horntail Hall, un anello di combattimento di draghi gestito da bracconieri. I giocatori possono muoversi furtivamente o affrontare i bracconieri con la forza bruta. Ricordiamo che n Hogwarts Legacy non sarà presente un sistema morale. Di recente è stato anche ufficializzato, da parte degli sviluppatori, che la Camera dei Segreti non sarà presente nel gioco.

Hogwarts Legacy uscirà il 10 febbraio per PS5, Xbox Series X/S e PC, mentre le versioni Xbox One e PS4 verranno lanciate il 24 aprile. La versione per Nintendo Switch arriva il 25 luglio.

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world ambientato nel mondo nato dai libri di Harry Potter. Partite per un viaggio alla scoperta di ambientazioni familiari e nuove dove potrai scoprire animali fantastici, personalizzare il tuo personaggio, preparare pozioni, imparare a lanciare incantesimi e sviluppare talenti per diventare il mago che sogni di essere. Vivi a Hogwarts nel 1800. Il vostro personaggio è uno studente, il cui talento potrebbe essere la chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Prendete il controllo dell’azione e create un’avventura tutta vostra. L’eredità che lascerete dipende solo da voi.

