Lika a Dragon! Ishin: ecco il nuovo trailer “Blade of Vengeance”

Oggi, SEGA e RGG Studio hanno pubblicato un nuovo trailer che presenta la storia dell’attesissima epopea samurai Like a Dragon: Ishin!, che verrà distribuita in tutto il mondo il 21 febbraio 2023 per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows e Steam.

Il trailer “Blade of Vengeance” esplora la trama del gioco, offrendo un rapido sguardo sull’insidioso cammino che attende il protagonista Sakamoto Ryoma, incastrato per l’omicidio del suo mentore. Costellata da amici e nemici, combattimenti al cardiopalma e altro ancora, la lotta per la giustizia di questo solenne samurai sfida il corso della storia del Giappone.

I giocatori che prenotano le edizioni fisiche o digitali del gioco riceveranno tre armi aggiuntive esclusive, come aiuto per spianare la via della rivoluzione: Kijinmaru Kunishige, Lucentezza sanguinante e Cannone delle Navi nere. Coloro che prenotano la Digital Deluxe Edition riceveranno l’accesso anticipato al gioco il 17 febbraio 2023, oltre a svariati contenuti scaricabili per supportare i giocatori durante la partita: