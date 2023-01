Horizon Call of the Mountain: conosciamo il protagonista Ryas

Sony Interactive Entertainment insieme agli sviluppatori Guerrilla Games e Firespite hanno svelato nuove informazioni sul nuovo protagonista che i giocatori vestiranno nei panni dell’esclusiva per PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain.

Ryas è il personaggio che interpreterai mentre vivi una nuova storia nel mondo di Horizon Call of the Mountain. Il Carja Sundom sta ancora vacillando per le sanguinose incursioni rosse, una brutale campagna di attacchi e sacrifici rituali inflitti dai Carja alle tribù vicine. Queste incursioni, che devastarono innumerevoli vite, terminarono quando il Mad Sun-King Jiran fu rovesciato da suo figlio Avad.

Le scosse di assestamento del governo di Jiran divisero la tribù Carja, con quelli grati per la fine del suo governo che rimasero nel Sundom, e soldati fedeli al leader ucciso che si fecero strada nella cittadella a Sunfall, riformandosi come Carja in Shadow.

Il protagonista di Horizon Call of the Mountain , Ryas, era uno di questi soldati. Dopo aver svolto un ruolo chiave nel rapimento del giovane principe Itamen dalla sua casa a Meridian, Ryas cerca di espiare e riconquistare il suo onore. Dopo essersi lasciato catturare e imprigionare dal Carja, a Ryas fu risparmiata l’esecuzione. Ora è stato reclutato da Sun-King Avad e Blameless Marad. Maestro scalatore, arciere e cacciatore, Ryas deve guadagnarsi la libertà in cambio di indagare su una nuova minaccia. Il direttore narrativo dello studio di Guerrilla, Ben McCaw, ci ha offerto ulteriori informazioni:

Ryas è finito dalla parte sbagliata per le giuste ragioni. La sua famiglia è stata distrutta e alla fine è stato incarcerato. Questa è la storia di come cerca di riprendersi da tutto ciò”.

Ryas ha davanti a sé un’avventura pericolosa e, sebbene possa essere l’unico in grado di svolgere il lavoro, non lo farà da solo. Lungo la strada, i giocatori incontreranno nuovi personaggi e si ricongiungeranno con quelli familiari, anche se il suo passato ha influenzato queste relazioni, spiega Ben: