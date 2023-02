Super Mario Bros il Film: ecco la locandina ufficiale

Nintendo ha svelato nelle ultime ore la locandina ufficiale di Super Mario Bros il Film, lungometraggio animato che arriverà nelle sale il 6 aprile. Nell’immagine, che potete vedere in fondo alla notizia, si vedono i protagonisti Mario e Luigi, Peach, Donkey Kong, Toad, diversi Koopa e alle spalle di tutti Bowser, con sullo sfondo da una parte il regno dei funghi e dall’altra proprio la residenza del re dei Koopa.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), Super Mario Bros. Il Film avrà nella versione originale un cast all-star: Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike. Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e sarà distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

Qui sotto potete vedere la locandina di Super Mario Bros il Film.