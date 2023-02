Tekken 8: nuovo gameplay svela meccaniche e Nina Williams!

Tekken 8 ritorna a far parlare di se grazie ad un nuovo video gameplay rilasciato in occasione del Tekken World Tour Global Finals dove, il direttore esecutivo Katsuhiro Harada ed il direttore di gioco Kohei Ikeda hanno parlato delle nuove meccaniche in modo molto approfondito.

Sono state aggiunte due nuovi Control Style: Arcade e Special. Arcade offre il tradizionale layout di controlli a cui siamo abituati mentre Special unisce sia le caratteristiche Easy Combo che l’Assist da Tekken 7. Premendo, ad esempio, L1 sul controller della PS5 uscirà fuori un menu per utilizzare le Special Moves e le azioni assegnate ad ogni bottone. Lo stesso discorso vale per le combo aeree tenendo premuto L1 e premendo continuamente Triangolo. Ovviamente il tutto varia in base al personaggio che abbiamo selezionato. Lo Special Control Style è disponibile in tutte le modalità e sarà incluso nella modalità Storia e nei match Online e sarà possibile cambiare tra Arcade e Special Style in qualunque momento.

Gli sviluppatori hanno affermato che la parola chiave del nuovo Tekken 8 è “aggressivo.” Ritorna il Rage State che si attiverà quando la salute del personaggio scende sotto un certo livello. Non si farà solo più danno in questa modalità ma si avrà accesso alle Rage Arts, attivabile tramite un comando uguale per tutti i personaggi ma la cosa più importante è la rimozione del Rage Drive per via del nuovo Heat System. Un’altra importante aggiunta è il Recoverable Gauge ripreso direttamente da Tekken Tag Tournament. Subendo danni da combo o parando si formerà una barra bianca sulla vita che permetterà al giocatore di recuperare parte della sua vita, visualizzabile come una barra bianca, attaccando il nemico anche se si sta difendendo dai nostri attacchi.

Gli sviluppatori hanno anche parlato del nuovo Heat System che permetterà al giocatore di entrare in uno “stato di miglioramento” per un breve periodo in modo da “creare un punto di partenza tattico e offensivo.” L’Heat State attiva le mosse Heat che permettono di recuperare parte della salute anche se il nemico è in guardia e migliora le caratteristiche del nostro personaggio. Attivando questa modalità premendo R1 vedremo il personaggio avvolto da fiamme blu, sarà attivabile una sola volta per turno e durerà 10 secondi. Ma il timer si fermerà quando attaccheremo il nostro opponente o quando andrà a terra. Potremo anche farci attaccare dal nostro nemico grazie all’Heat Engager, un attacco che automaticamente farà entrare il nostro avversario nell’Heat State, ed ogni personaggio avrà circa 5 mosse classificate come Heat Engagers. Harada ha detto che: “King ha così tante mosse che potrebbe entrare nel Guinness dei record nel mondo dei giochi di combattimento.” Con l’Heat Engager la varietà delle mosse sarà ridotta in modo da aiutare i novizi a prendere familiarità con il gioco e con i diversi personaggi del roster. Inoltre l’Heat System si potrà utilizzare anche con le combo aeree, cosa non possibile in Tekken 7. Infine troviamo accanto all’Heat Timer due piccoli simboli a forma di “8” che non sono altro che Heat Energy utilizzabili per speciali Heat Actions. Queste mosse speciali sono l’Heat Smash che è un potente attacco che catapulterà l’avversario per aria, mentre l’Heat Dash ci farà balzare verso il nemico permettendoci di fare una combo. Se siamo in modalità Heat Burst potremmo utilizzare solo uno di questi attacchi mentre in modalià Heat Engager si potranno usare entrambi questi attacchi ma dovremmo colpire per forza il nostro avversario.

Infine il publisher ha confermato un nuovo personaggio che si unirà al roster disponibile al lancio del titolo. Nina Williams fa il suo ritorno in un nuovo trailer e sembrerebbe essere doppiata da una nuova doppiatrice. Il trailer ci mostra la silenziosa assassina in azione mentre combina le sue raffiche di pugni e calci con l’uso delle sue due pistole.

Nel frattempo sappiamo che Tekken 8 è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S, e PC ma non conosciamo ancora una data d’uscita ufficiale anche se Bandai Namco ha suggerito un po’ di tempo fa come potrebbe essere rilasciato durante questo 2023.