The Last of Us: il dietro le quinte del quarto episodio

La settimana scorsa, il terzo episodio di The Last of Us andato in onda ha sconvolto i fan di tutto il mondo, permettendoci di conoscere Bill e Frank un po’ più a fondo. Questa notte invece, negli USA e in contemporanea su Sky, è andato in onda il quarto episodio della serie HBO diventata ormai cult e icona del genere. Arriverà in Italia questa sera alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

HBO ha infatti rilasciato il nuovo video della rubrica su YouTube Inside The Episode, che ci porta dietro le quinte del quarto episodio.

Il cast e i produttori Craig Mazin e Neil Druckmann ci parlano di Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) e il loro viaggio verso Kansas City, e ci presentano i nuovi personaggi introdotti, Kathleen (Melanie Lynskey) e Perry (Jeffrey Pierce).

Inoltre è stato rilasciato anche il trailer del quinto episodio che andrà in onda la prossima settimana, domenica 12 in America e lunedì 13 in Italia!

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

Abbiamo parlato delle differenze tra il videogioco e la serie HBO e che impatto avrebbero le modifiche legate al personaggio di Bill qui!

