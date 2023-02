Wo Long Fallen Dynasty: la demo sarà disponibile dal 24 febbraio

L’ editore Koei Tecmo e lo sviluppatore Team NINJA rilasceranno una demo di Wo Long: Fallen Dynasty suXbox Series X/S, Xbox One, Game Pass, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam il 24 febbraio, hanno annunciato le società. I dati di salvataggio della demo possono essere trasferiti al gioco completo.

I giocatori che completano la demo otterranno l’accesso al contenuto scaricabile “Crouching Dragon Helmet” nel gioco completo. Di recente sono stati pubblicati l’opening movie del gioco e un nuovo gameplay. Di seguito una panoramica del gioco:

Wo Long Fallen Dynasty segue la drammatica storia, ricca di azione, di un soldato di milizia senza nome che combatte per la sopravvivenza in una versione dark fantasy della tarda dinastia Han in cui i demoni affliggono i Tre Regni. I giocatori combattono creature mortali e soldati facendo uso delle arti marziali Cinesi e dell’arte della spada, tentando di superare le avversità risvegliando il vero potere nascosto dentro di loro.

Caratteristiche

Risvegliate la Forza Interiore : sconfiggete nemici mortali per risollevare il morale e risvegliare la forza interiore. Superate le avversità ricorrendo a nuove eccezionali strategie fra cui gli stili di battaglia basati sulle Cinque Fasi.

: sconfiggete nemici mortali per risollevare il morale e risvegliare la forza interiore. Superate le avversità ricorrendo a nuove eccezionali strategie fra cui gli stili di battaglia basati sulle Cinque Fasi. Vivete un’avventura nel periodo dei Tre Regni: un’ambientazione dark fantasy durante il tumultuoso periodo dei Tre Regni fa da sfondo alla strenua lotta per la sopravvivenza di un soldato della milizia durante la dinastia tardo Han infestata dai demoni.

Wo Long Fallen Dynasty sarà disponibile dal 3 marzo 2023 su Xbox Series X/S, Xbox One, Game Pass, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.