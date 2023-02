Gran Turismo 7: sviluppato con in mente il Playstation VR2

Il Playstation VR2 uscirà verso fine mese insieme all’ultimo Gran Turismo 7 di Polyphony Digital che fu pubblicato lo scorso anno per PS4 e PS5 e sarà completamente giocabile con il nuovo visore VR. Sarà gratuito per chi già possiede il titolo ed avrà anche uno showroom completamente in realtà virtuale in modo da esaminare ogni veicolo.

I ragazzi di GT Planet hanno parlato con il creatore e produttore della serie Kazunori Yamauchi rivelando come il titolo fosse sviluppato tenendo presente del Playstation VR2 già dall’inizio. “Alla fine dello sviluppo di Gran Turismo Sport, abbiamo iniziato con Gran Turismo 7 e il nostro intento era rendere l’intero gioco giocabile su PS VR2. Gran Turismo 7 supporta nativamente 4K/60, ma quando imposti obiettivi del genere, naturalmente finisci per supportare anche cose come la realtà virtuale.” Yamauchi ha presupposto che se molti titoli avrebbero richiesto molto tempo per essere convertiti in VR lo stesso non si sarebbe verificato per il suo titolo. Il gioco infatti gira a 120 FPS sul PlayStation VR2 e, basandoci sul materiale visto finora sembrerebbe promettere un’esperienza molto fluida. Nonostante ciò il producer non ha svelato i dettagli tecnici per raggiungere questo traguardo, ma ha solo rivelato che: “A tale riguardo, non è stato fatto nulla per ridurre qualcosa in modo sostanziale. Ovviamente ci concentriamo enormemente sul frame rate e sulla risoluzione quando realizziamo Gran Turismo, e penso che sia stata solo una questione di tempismo davvero buono perché la potenza della PS5 e le specifiche della PSVR 2 hanno funzionato davvero bene insieme.”

Per quanto riguarda il Foveated Rendering, un’importante nuova funzionalità inclusa con il PlayStation VR2, ha affermato che la sua implementazione è stata eseguita “davvero come da manuale“. La risoluzione del rendering al centro della visuale sarà molto alta al contrario dell’area periferica che è renderizzata con una risoluzione leggermente inferiore. Infine Yamauchi ha aggiunto: “Non è niente di speciale per Gran Turismo 7. È una specie di applicazione da manuale di quella funzione. Certo, non pensavamo che sarebbe uscito così naturalmente. Abbiamo pensato, la tecnica funziona davvero e che forse se ti fossi concentrato potresti essere in grado di notare la minore risoluzione intorno all’esterno, ma davvero non puoi. È qualcosa che abbiamo scoperto mentre lavoravamo allo sviluppo di tutto questo.”

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile dal 22 febbraio per Playstation VR2 e nonostante i recenti rumor Sony ha affermato che la produzione dei visori non è stata ridotta.