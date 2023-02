Gran Turismo: nuovo titolo in fase di sviluppo

L’attesa tra GT 6 e GT 7 è stata molto lunga, anche se è stata resa un po’ più tollerabile dal lancio di GT Sport tra i due, ma sembra che i fan della serie non dovranno aspettare così tanto lungo per la prossima IP. Lo sviluppatore Polyphony Digital ha apparentemente iniziato a lavorare a un nuovo titolo di Gran Turismo.

Questo è quanto dichiarato da Kazunori Yamauchi, capo di Polyphony Digital e produttore di Gran Turismo. Quando gli è stato chiesto in una recente intervista con il punto vendita giapponese Game Watch se ci fosse qualcosa di specifico che voleva fare per la serie di racing, Yamauchi ha suggerito che Polyphony Digital ha iniziato a lavorare sul prossimo titolo di Gran Turismo, anche se, ovviamente, si è rifiutato di entrare troppo nei dettagli. Di seguito la dichiarazione:

Sto iniziando a correre verso il prossimo, ma non posso ancora dirtelo. È un peccato che non posso parlare molto.

Naturalmente, Polyphony Digital è ancora al lavoro sul supporto post-lancio di Gran Turismo 7, che include anche il pieno supporto VR per il gioco in linea con il lancio di PlayStation VR2 a fine mese. Lo sviluppatore ha anche affermato in precedenza che sebbene abbia preso in considerazione un porting per PC, non è attualmente in lavorazione. Ricordiamo che un film dedicato alla serie è previsto per l’11 agosto 2023.

Continuate a seguirci per magggiori informazioni.