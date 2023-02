Armored Core VI Fires of Rubicon: From Software svela nuovi importanti dettagli

From Software è ormai da anni che sviluppa e produce degli eccellenti titoli Soulslike, come il premiato Elden Ring che ha ricevuto il GOTY. In occasione dei Taipei Game Show il nuovo titolo Armored Core VI Fires of Rubicon torna a far parlare di se, grazie ad una intervista al producer, dopo il suo annuncio ai TGS.

Innanzitutto il titolo non sarà un Soulslike ma ci aspetterà comunque un’esperienza molto difficile. Intervistato durante il recente Taipei Game Show, il producer Yasutaka Ogura ha detto che il gioco è progettato attorno alla cura da prestare alla personalizzazione del mech ed anche utilizzando la varietà di opzioni disponibili per trovare il modo migliore di superare le difficoltà presenti nel titolo. Ogura ha affermato come: “In questo gioco, come sempre, ci siamo sforzati di creare un gioco che rappresenti una dura sfida per i nostri giocatori, e sono fiducioso che ci siamo riusciti.” Aggiungendo come il tutto ruota attorno alla personalizzazione del mech: “Il nostro approccio alla questione del livello di difficoltà in Armored Core 6 è leggermente diverso da quello di altri titoli, in quanto la caratteristica più distintiva della serie Armored Core è la combinazione di parti per personalizzare il mech del giocatore. Poiché questo è il fulcro del titolo, è davvero l’adattamento di queste parti la chiave per superare le difficoltà del gioco. Questo è il punto su cui abbiamo posto maggiore enfasi, in combinazione con il sistema di azione. Abbiamo progettato un gioco che premia utilizzando le azioni più appropriate in ogni situazione per superare le difficoltà e raggiungere un senso di realizzazione.”

Il producer ha anche aggiunto che le boss fight in Armored Core VI serviranno a mettere in luce l’esperienza proposta dal team di sviluppo, in linea con la storia della software house. A proposito Ogura ha affermato che: “Le battaglie contro i vari boss sono sempre state i punti salienti della serie, e abbiamo cercato di mantenerlo qui, utilizzando molte delle stesse tecniche che hanno avuto successo in passato. Le battaglie contro i boss nei giochi FromSoftware spesso richiedono un’attenta osservazione dei movimenti del nemico, per cogliere quel piccolo indizio in modo da sapere esattamente quando attaccare e come fare al meglio la tua mossa. Questo è sicuramente il caso di questo titolo, quindi sono fiducioso che i nostri utenti troveranno le battaglie con i boss estremamente divertenti.”

Infine ha aggiuno come le battaglie contro i vari boss saranno significativamente più dinamiche rispetto ai precedenti titoli di casa From Software, con movimenti e attacchi aggressivi da parte dei mech nemici, con combattimenti che mescolano sia il combattimento ravvicinato che quello a lungo raggio. Il producer ha infine spiegato come: “A causa dell’uso dei mech, sia il personaggio del giocatore che i personaggi nemici hanno movimenti estremamente dinamici. In quanto robot, il loro dinamismo è pari solo all’aggressività del loro movimento. La distanza di attacco, in particolare, cambia frequentemente, da distanza ravvicinata a distanza , poi da lontano per chiudere di nuovo. Sotto questo aspetto, l’azione dinamica di queste scene di battaglia serve davvero a tenere i giocatori all’erta.”

Vi ricordiamo che Armored Core VI Fires of Rubicon uscirà probabilmente quest’anno per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, e PC.