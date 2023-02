Dragon Age Dreadwolf presenta un combat system simile a God of War del 2018, rumor

BioWare ed Electronic Arts hanno detto poco o nulla su Dragon Age: Dreadwolf, anche se è stato confermato che il gioco di ruolo è in fase di sviluppo. Fino a questo punto, gli aggiornamenti ufficiali sul gioco sono stati limitati a trailer cinematografici e rivelazioni di concept art, ma il gameplay reale e concreto e i dettagli della storia sono stati quasi inesistenti. Di recente alcuni leak hanno mostrato il gameplay del titolo.

I dettagli trapelati provengono da un rapporto pubblicato su Insider Gaming e da un thread successivo pubblicato da un utente Reddit, l’ultimo dei quali afferma di aver ottenuto circa 20 minuti di filmati di gioco da una build pre-alpha del gioco. Sono trapelate anche schermate e una breve clip di gioco che mostra il combattimento di tali filmati. È interessante notare che il dettaglio più significativo che emerge dalla fuga di notizie riguarda il combattimento del gioco, che apparentemente si sta discostando in modo significativo dai giochi precedenti. Secondo la fuga di Reddit, Dragon Age: Dreadwolf sarà caratterizzato da combattimenti completamente in tempo reale e hack-and-slash, a differenza delle puntate delle serie precedenti. Naturalmente, anche il combattimento di Dragon Age 2 era piuttosto orientato all’azione, ma Dreadwolf sta adottando un approccio diverso, con un combattimento che è presumibilmente abbastanza simile a God of War del 2018.

Questo include parate, contrattacchi e blocchi, oltre alla possibilità di utilizzare anche abilità con tasti di scelta rapida (sebbene quest’ultima non sia nuova nella serie). Le abilità includono anche un attacco speciale che richiederà una barra speciale completa per essere eseguito. Le fughe di notizie affermano anche che Dragon Age: il combattimento di Dreadwolf sta anche rimuovendo qualcosa di un punto fermo della serie: a differenza dei precedenti giochi di Dragon Age, secondo quanto riferito Dreadwolf non consentirà ai giocatori di controllare i membri del proprio gruppo oltre a poter impartire alcuni comandi per le abilità.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.