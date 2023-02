Resident Evil 4: nuovo spettacolare gameplay e novità sui nemici

Resident Evil 4 torna a far parlare di se grazie alla cover story di Game Informer del mese pubblicando un nuovo video gameplay del quinto capitolo, che potete vedere qui sotto, mostrando più di 10 minuti di gameplay dell’atteso remake del celebre survival horror.

Il walktrough ci mostra diversi scenari del quinto capitolo del gioco, che vedono protagonisti Leon e Ashley uscire dalla chiesa e attraversare il cimitero prima di tornare al villaggio e incontrare Luis Sera per la prima volta. Questo, ovviamente, è seguito da un’intensa sparatoria in una cabina che i fan del gioco originale ricorderanno sicuramente molto bene. Nel remake i giocatori potranno affrontare un nuovo nemico chiamato “Il Bruto“. Questo nuovo nemico, che indossa una testa di mucca morta come maschera, è massiccio e muscoloso e brandisce un martello adeguatamente grande in combattimento ed è stato mostrato in un precedente video gameplay.

Intervistato da Game Informer, il direttore artistico Hirofumi Nakaoka ha parlato del processo di progettazione del nemico ed ha spiegato il perché è stato creato. “Il background della creazione di questo personaggio non era che volevamo solo aggiungere un nuovo personaggio ma è stato creato verso la fine dello sviluppo […] Ma durante il gioco, abbiamo percepito il bisogno in alcune parti di volere un nemico diverso, un nemico più forte e resistente.” Torna anche a far parlare di se l’iconico Chainsaw Man il quale, durante il processo di creazione del remake, ha subito diverse modifiche al suo design, come renderlo più muscoloso o altissimo, con un cappotto lungo. Alla fine hanno optato per mantenere intatto il design originale secondo quanto spiegato da Nakaoka: “Abbiamo provato un sacco di cose diverse con [lui], ma non sembrava funzionare. Quindi siamo tornati indietro e abbiamo giocato l’originale ancora una volta e ci siamo resi conto che la sua particolarità è la sua normalità. Sembra un ragazzo normale, ma ha un cappuccio in testa e impugna una motosega. Se fosse davvero muscoloso o sembrasse non umano mentre impugnava la motosega, sarebbe solo un mostro. Non è spaventoso. Quando c’è qualcuno che sembra che dovrebbe avere intelletto, ma indossa un cappuccio e impugna una motosega, è spaventoso.”

Tornando a parlare del gameplay possiamo vedere come l’IA di Ashley è migliorata all’interno del titolo. Ritorneranno ovviamente i tesori da collezionare e raccogliere, si può vedere qualche pezzo di missione secondaria e ritorna a mostrarsi il Mercante, portando con sé molte opzioni di acquisto, dalle armi ai potenziamenti.

Vi ricordiamo che Resident Evil 4 sarà disponibile dal 24 marzo per PS5, Xbox Series X/S, PS4, e PC.